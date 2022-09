Kijk eens aan. Een overzicht van 44 pagina's met allemaal zaken waarin ministeries de wet hebben overtreden door te openbaarheid van stukken die via de Wob zijn opgevraagd te weigeren en daarna door de rechter op de vingers zijn getikt. Zoals u inmiddels dankzij de sms'jes van Rutte weet: de overheid krijgt dan een boete en betaalt die vervolgens gewoon, want dan hoef je tenminste niks openbaar te maken en het is toch geld van iemand anders (namelijk van de belastingbetaler). De Omtzigtman heeft gevraagd hoeveel van zulke zaken er eigenlijk zijn, en nu hebben we dus een (incompleet, want alleen over de jaren 2019, 2020 en 2021, deze ontbreekt bijvoorbeeld) overzicht. In totaal kregen de ministeries voor meer dan 2 miljoen euro boetes opgelegd, die in vrijwel de meeste gevallen ook echt zijn betaald.

Opvallend is dat de absolute veelpleger niet het ministerie van VWS & Coronaverduistering is, maar het ministerie van Landbouw. Dat pakt met een totaal van meer dan 1,3 miljoen euro aan schimmigheid over fosfaatrechten, melkquota, bezwijkende varkens en nog maar fraais met kop en schouders de eerste plaats, op respectabele afstand gevolgd door Infrastructuur en Waterstaat (280k) en VWS (242k). Ook gek: het ministerie van Veiligheid en Justitie is in twee verschillende Wob-zaken aangaande het huwelijk van minister Grapperhaus op de vingers getikt (dat lijkt ons nou niet echt een omvangrijke zaak), dus bovenop de vrijwillige bijdrages aan het Roder Kruis komen ook nog eens twee boetes van respectievelijk 6300 en 4100 euro. ZELF ZOEKEN DAARRR.

Bedrag en aantal boetes per ministerie:

Landbouw, Natuur en Visserij €1.315.412 (74 zaken)

Infrastructuur en Waterstaat €280.450 (28 zaken)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport €242.200 (19 zaken)

Financiën €57.700 (8 zaken)

Justitie en Veiligheid €53.300 (21 zaken)

Economische Zaken en Klimaat €41.700 (5 zaken)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties €31.000 (5 zaken)

Buitenlandse Zaken €1600 (2 zaken)

Totaal: €2.023.362 (162 zaken)