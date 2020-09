Hij heeft een melding op zijn justitiële documentatie. De vervanging van een strafblad. In de volksmond strafblad. Zodra je een VOG opvraagt relevant aan de functie die je ambieert of, in dit geval uitvoert, dan zie ik niet de relevantie van het niet houden aan de coronaregels en het niet kunnen uitvoeren van een functie als minister. Kijk als je nu een melding in je justitiële documentatie hebt staan rondom fraude of afpersing, dan wordt een VOG op een financiële functie natuurlijk lastig, maar als je de coronamaatregelen overtreedt, is de kans groot dat je die verklaring wegens goed gedrag gewoon krijgt. Ondanks melding in de justitiële documentatie wegen relevantie.

En dat weten ze bij het OM en het kabinet ook echt wel. Voor de büne wordt het strafblad genoemd, maar voor de werkelijkheid is het gewoon toegeven, accepteren, beetje drama erom heen en alleen de dommerikken blijven hangen in het woord strafblad. Dat is gekkie eigen.

Zo werkt het.