Onderstaand geval doet me denken aan Grapperhaus

Pelosi heeft tegen de richtlijnen en verboden in , in het geniep toch een knipbeurt genomen en is betrapt.

Pelosi gebruikte kapsalon met gesloten luiken in San Francisco voor knipbeurt, eigenaar noemt het 'klap in het gezicht'

Huisspreker Nancy Pelosi bezocht maandagmiddag een kapsalon in San Francisco voor een wasbeurt en een blow-out, ondanks lokale verordeningen die salons gesloten hielden te midden van de coronavirus-pandemie, had Fox News vernomen.

In beveiligingsbeelden verkregen door Fox News en met een tijdstempel op maandag om 15:08 uur. Pacific Time, de Californische krachtpatser, loopt door eSalon in San Francisco met nat haar en zonder masker voor haar mond of neus.

