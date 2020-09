:

En wie zijn die toehoorders? De andere mensen in het zaaltje waar het parlement vergadert dan toch... we hebben al een parlement sinds 1815, toen was er bij mijn weten geen televisie, geen radio, en maar heel mondjesmaat geschreven pers. Handelingen verdwenen in dikke boeken in de (overigens prachtige, gietijzeren) bibliotheek van de tweede kamer. Niemand die het ooit nog las.

Dus voor wie stonden de parlementariërs van 1815 tot 1960 dan te oreren? Wie probeerden ze te overtuigen in de debatten? Er was geen toehoorder anders dan de andere kamerleden en in het debat aanwezige ministers.

Wat lul je nou dat een debat NOOIT, NEVER, NOOIT is bedoeld om een tegenstander te overtuigen? De simpleton en mongool zijt gij. En je bewijst zelf het beste dat de domheid inderdaad nooit op is.

Bravo.