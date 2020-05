Ja, die boetes moeten wel betaald worden natuurlijk.

En van kale kippen kan men niet plukken, dus handhaaft men louter bij gegarandeerde winst. De naïeve autochtone burgerT is gegarandeerde winst.

Uitkeringstrekkende dan wel criminele 'jongeren' in de Schilderswijk beboeten is driedubbele kosten (nodeloze inzet BOA's, incassokosten, boetefonds) in plaats van makkelijke winst. Alles is geld.

Een brave Marokkaanse burger in een vinexwijk wordt net zo snel beboet als de brave autochtone burger in diezelfde wijk. Echter, paupers van eender welke achtergrond mogen van den VVD-regering de corona krijgen. Normale/modale mensen betalen een duur gebakje om de BV Nederland nog een beetje draaiende te houden. Zo werkt geld nu eenmaal; het kwaad van de wereld. Geen ruilmiddel meer, maar een machtsmiddel wat in de gehele samenleving wordt ingezet om het volk mak, slaafs en dom te houden ten faveure van de rijkste 5%.

Het zij zo, maar in dit geval is de leugen van Rutte slechts gelegen in oneerlijkheid over het kosten/baten plaatje van handhavingsbeleid.

De Schilderswijk is de grootste pauperwijk van Nederland die de samenleving in 20 jaar al miljarden heeft gekost. Geen droog brood te halen daar.