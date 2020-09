Houdbaar, kent u die uitdrukking? Soms heb je iets, en dat lijkt in het begin best wel houdbaar. Maar een tijdje later komen er allerlei gekke plekjes te voorschijn, en dan is het opeens een stuk minder houdbaar. Je moet er dus altijd scherp op letten of dingen nog houdbaar zijn. Daarom adviseert GeenStijls Groep Gezonde Geloofwaardigheid Gedragsexperts iedereen die let op zijn politieke gezondheid om ten minste anderhalve meter afstand te bewaren van het geval Grapperhaus. Alle fractievoorzitters komen feesten op zijn bruiloft. Cadeautip: een envelopje met een ontslagbrief erin.

UPDATE: Asscher begint. Geen statement van Grapperhaus dus.

UPDATE: Asscher vraagt zich hardop of kabinet na de bruiloftsfoto's nog wel gezag heeft en houdt het kort. Nu Marijnissen.

UPDATE: Marijnissen wil weten of Grapperhaus zelf ook een aso is. Ondertussen gaat Marijnissen (net als Asscher) ook in op de problemen met het testen. Maar laten we eerlijk zijn. Wij kijken vanwege Grapperhaus.

UPDATE: Nu Femke Merel van Kooten-Arissen, namens Femke Merel van Kooten-Arissen. Vindt dat Grapperhaus zo'n beetje alles ondermijnt. Dat is alvast 1 zeteltje voor de motie van wantrouwen. Hierna Azarkan.

UPDATE: Ook Azarkan heeft vragen over de geloofwaardigheid van Grapperhaus en over het falende testbeleid. Hij verwijst nog even fijntjes naar een eerdere weigering Grapperhaus om coulance te tonen voor corona-overtreders. Nu Pieter Heerma van Grapperhaus' CDA. Tot nu toe waren er geen interrupties tijdens het debat. Vraag is hoe dat nu gaat.

UPDATE: Ingewikkeld verhaal van Heerma over de spanningen door corona, waarvan de bruiloft in het 'epicentrum' zou staan. Beweert dat Grapperhaus direct excuses heeft aangeboden. Dat is niet helemaal waar.

UPDATE: Hoppa. Eerste interruptie van Dierenpoes Esther Ouwehand. Ze wijst Heerma terecht op bovenstaand leugentje.

UPDATE: Nu Geertje Wilders bij de interruptiemicrofoon. "Het is deze minister geweest die mensen aso's heeft genoemd, die kinderfeestjes met 15 agenten heeft weten te verstoren. Het gaat om de hypocrisie." Wil dat alle coronaboetes worden kwijtgescholden.

UPDATE: Wilders: "Grapperhaus = bonnenkoning".

UPDATE: Femke Merel vraagt aandacht voor 61 jongeren in Bloemendaal die wél een aantekening in hun justitieel dossier hebben. Nu een warrige inbreng over door rood rijden van Corrie van Brenk (50Plus, niet Henk Krol).

UPDATE: Ook Jesse Klaver wil van Heerma weten wat er met drie-en-twintig-dui-zend boetes gebeurt, nu een minister wegkomt met een donatie aan het Rode Kruis. Heerma vindt dat daar over gediscussieerd moet worden. Lijkt ons een goed idee om dat tijdens, we noemen maar wat, een Kamerdebat te doen.

UPDATE: Ook Azarkan doet nog even zijn plasje tegen Heerma, die maar blijft herhalen dat er overal in het land waarschuwingen worden uitgedeeld in plaats van boetes.

UPDATE: En Marijnissen gaat ook nog even tegen tekeer tegen Heerma over de anderhalve maten waarmee wordt gemeten.

UPDATE: Asscher ook nog bij de interruptiemicrofoon. Heeft een citaatje van Grapperhaus die 'geen concessies' wilde doen over anderhalve meter paraat.

UPDATE: Viruswappie Wybren van Haga is er ook. Vraagt of de bruiloft geen bewijs is voor het feit dat corona eigenlijk al voorbij is. Dit zit (dankzij de vvd) ook gewoon in onze Kamer. Gefeliciteerd Nederland.

UPDATE: Nou ja. Heerma is klaar. Was een beetje proefdraaien voor de oppositie, die zich voorlopig meer lijkt te richten op het kwijtschelden van de boetes dan op de houdbaarheid van de minister. Maar dat kan ook een beginstrategie zijn. Nu Esther Ouwehand namens de dieren (houden zich ook niet aan de anderhalve meter, trouwens). Zij begint met een felicitatie voor de minister.

UPDATE: Ook PvdD wil kwijtschelden van boetes voor lichte overtredingen coronaregels.

UPDATE: Nu Kees van der Staaij met beste quote van het debat tot nu toe: "Liefdevolle omgangsvormen zijn ineens ongewenste intimiteiten geworden."

UPDATE: Nu Van Brenk namens 50Plus, heeft een tip voor mensen in Venlo: "Mensen in Venlo, kijk vooral uit!"

UPDATE: Nu Wilders, herhaalt dat hij van anderhalve meter af wil.

UPDATE: Wilders tegen De Jonge en Rutte over wegrengate: "Ga zelf eens een maandje meehelpen in de zorg voor nog geen 2000 euro in de maand, dan piep je wel anders".

UPDATE: Segers krijgt een stuk minder vragen dan Heerma. Alleen Ouwehand over een 'preventienota gezonde leefomgeving'. Nu de spreekbeurt van Van Haga. U ziet de recensie morgen wel bij Café Weltschmerz.

UPDATE: Hele inbreng Wilders daarrr. Nu Jesse Klaver.

UPDATE: Zo. Ook Klaver dreigt met steun voor motie van wantrouwen. Wil dat het beleid voor boetes anders wordt. "Anders zie ik niet hoe deze minister verder kan".

UPDATE: Rob Jetten mag nu. Straks nog Krol, Dijkhoff en Baudet. Het wachten is op de eerste termijn de minister Grapperhaus.

UPDATE: Wilders vroeg op de man af of Dijkhoff vond dat Grapperhaus houdbaar is. Het antwoord: "Ja".

UPDATE: Ook Baudet suggereert dat de bruiloft betekent dat Grapperhaus gelooft dat corona niet gevaarlijk is. Gaat met 'kameraad' Van Haga een motie indienen. Nu schorsing tot 20:20 uur.

UPDATE TUSSENDOOR: Stijging besmettingen RIVM 'kwam door storing'.

