Waar zullen we eens over tekenen vanavond? Huisjes, boompjes, beestjes? Een karikatuur van Hugo de Schoenen - of nee wacht, dat is ie van zichzelf al. Een stripverhaal over hoe Ferd Grapperhaus zich van zijn eigen ministerspost gescheiden heeft? Misschien moeten we patat tekenen. Of friet, als dat meer je ding is. Misschien kunnen we cartoons maken over het Wildersproces, eens zien of de absurditeit daarvan nog in tekeningen te vatten is. Misschien moeten we Antifa tekenen (bloemetjes, knuffelende mensen), of die lui van KOZP (breed lachende mensen van kleur die ons land de vrolijkheid van een gulle lach gunnen), of anders die sympathieke straattheater-strijders van de constructieve klimaatbeweging "Extinction Rebellion"?

Of zullen we het gewoon simpel en veilig houden, en de oranje president van Burgeroorlogië, de premier van Brexitland, roze bloggers, Hollandse boeren en coronamaatregelcritici beschimpen in beeltenissen van boos kijkende boosmensen die boos door de wereld boosbewegen (template staat hieronder klaar)? We hebben naar wij dachten ook nog wel ergens een plaatje liggen van Jan Roos als rat. Met een klein matrozenpetje op. Haha wat leuk zeg. Zolang je maar niet... enfin, je weet wel wie. Of nee, deze natuurlijk. Want het zijn maar tekeningetjes, maar toch ook weer niet. Salút, Charb et les autres.

Want fuck policor, fuck Mohammed, fuck islam en fuck alles wat onze vrijheid van meningsuiting probeert te cancellen.

