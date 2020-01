Het was zonnig maar het werd ijskoud. Twaalf dood, de vrijheid van meningsuiting in de touwen en heel veel Je Suis Charlies die het niet waren, of zijn. Vanavond om 20u00 is er in Parijs een herdenking. Met meer pistolen dan potloden. Want er is iets wezenlijks, veranderd.



(Cartoon via onszelf, meer Mo omdat het moet, hierrr)

Tout est pardonné. Tout est oublié...

De beveiliging van het weekblad en de redacteuren kost 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar. De overheid betaalt daar niet aan mee. Sommige journalisten worden 24 uur per dag bewaakt, 365 dagen per jaar. Op de redactie is een 'panic room' gebouwd waar journalisten zich schuil kunnen houden bij een nieuwe aanslag. "Elke week moeten we 15.000 exemplaren van ons blad verkopen, om alleen al de beveiliging te kunnen betalen", aldus hoofdredacteur Riss.

Ja, die wel.

De sfeer, toen

GSTV reed onmiddellijk naar Parijs, in die onwerkelijke dagen van vijf jaar geleden.