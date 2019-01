Een gewetensvraag. Die hele zingeving: wat is het dan wel? Jordan Peterson, de Second Coming voor de wat minder Rapture-enthousiasten, met alle respect voor de Evangelicals. Hoeft het effe niet? Hoe hadden wij ons Rijnlandse model ook al weer beschavingstechnisch ontwikkeld?

Niet omdat we te "beschaafd" waren om die fokking ketters naar Noord-Amerika te sturen. Met alle plaatselijke ontbossing van dien (nl.wikipedia.org/wiki/Winnetou) En al die ragfijne ouderlinge hauptmänner hier maar lekker het onschuldige knaapke uithangen.

Hoe onderscheidt zich de liberaal Rutte nou echt van de calvinist Balkenende? If it looks like shit, if smells like shit and tastes like shit? What in mammons name is it?