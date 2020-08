Knipperdeplak uit de mail, over de GGD die lekker aan het uitstralen is dat ze er klaar voor zijn:

Beste redactie,

Ik heb keelpijn en neusverkoudheid sinds gisteren dus na lang wikken en wegen toch maar braaf besloten me te laten testen en wat er toen gebeurde zal u verbazen....

Het landelijk nummer gebeld en na meer dan 5 minuten in de wacht gestaan te hebben opgehangen. De telefoon wordt gewoon niet opgenomen als je het testnummer belt. Elke minuut die mensen in de wacht staan haakt 10% af. Kan je je voorstellen hoeveel mensen zich niet laten testen. Ik denk dat Sjonnie van het woonwagenkamp na 5 minuten zegt ze belijken het maar met hun test en vervolgens lekker boodschappen gaat doen.

Als brave burger ben ik maar online een testafspraak gaan maken want dat kan ook. Inloggen met DigiD op coronatest.nl en bang dat mn social creditscore onmiddelijk 10 punten dalt maargoed. Voer mn postcode in (Haarlem) en wat blijkt ik kan vandaag naar fucking Gouda rijden om me te testen. Naar Gouda rijden vanuit Haarlem en terug hahaha, terwijl je ziek bent.

Dus ik weer bellen. Na 16 fucking minuten neemt een aardige mevrouw de telefoon op en maken we een afspraak. Eerstvolgende mogelijkheid is over.... 2 dagen. Niet over 30 minuten of 2 uur maar over 2 fucking dagen. We hebben het dus over een keel- en neus swab van 30 seconden plus identificeren vanuit mn auto. Btw in de US is alleen een keelswab voldoende waarom willen ze hier ook nog een wattenstaaf van 10 cm door mn neus in mn hersenen roeren?! Dat is geen pretje zo'n neusswab, waarom is de GGD zo ouderwets hierin?

En tot je testuitslag hebt moet je isoleren. Dus dankzij deze organisatorische bende word ik opgesloten in mijn huis. Het is half augustus, de pandemie is al een half jaar aan de gang en nog steeds is het een organisatorische nachtmerrie.

Wat een fucking bende nu al en ik moet nog twee dagen wachten voordat ik uberhaupt getest ga worden.

En de testuitslag? We 'streven' naar een uitslag binnen 2 dagen... ik ben benieuwd... wordt vervolgd

PS bonus pruts SMS over de geplande corona afspraak

[NAAM BIJ REDACTIE BEKEND]

Gewoon doorlopen!

Prima deluxe dit