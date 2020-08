Als 'snelheidsduivel' heb ik er best begrip voor dat de politie hier iets aan wil doen.

Echter ben ik bang dat in de realiteit de persoon die 105 op de cruise rijdt hier het meest gepakt gaat worden.

Om dan nog maar niet te spreken over de enorme hoeveelheid automobilisten, die ik helaas dagelijks tref, met het verkeersinzicht van een perzik.

Invoegen met 60km/u(!) op de autosnelweg, terwijl er achter mij een hele stoet auto's rijdt die allemaal nerveus worden omdat er maar geen gang in komt.

Niet iedereen heeft een auto met genoeg vermogen om dan alsnog met 100 te kunnen invoegen.

Nu rijdt ik in een Duitse auto met vier ringen, en heb ik bij de meeste automobilisten dus al de schijn tegen.

Vaak bij het invoegen kom ik bepaalde verzuurde types tegen die nog even gauw het gaatje dichtrijden zodra ik mijn richtingaanwijzer aanzet.

Ook het oeverloos links plakken is eindeloos frustrerend, ik heb veel geduld, en kan prima 5-10 minuten achter iemand aanrijden die langzamer dan mij rijdt, maar wel gewoon inhaalt. Helaas kom ik genoeg figuren tegen, vaak ook nog met hun mobiel in de klauwen, die lekker links blijven rijden terwijl de rechterbaan volledig vrij is.

Ik heb tijdens mijn rijlessen altijd geleerd dat je gewoon vlot in het verkeer moet zijn, en een ander niet moet hinderen.

Dat iemand anders het nodig vind om 150 te rijden waar je 100 mag, moeten ze lekker zelf weten. Ik ga ze niet in de weg zitten, alleen komt men vervolgens wel vuistdiep in mijn aars gekropen omdat degene voor mij de spiegels niet gebruikt en opschuift.

Om nog maar niet te spreken over hoe vaak ik wordt afgesneden in het verkeer.

Het overkomt mij elke dag minimaal twee keer, mensen die hun richtingaanwijzer pardoes aanzetten en hem er gewoon voorpompen.

Vaak moet ik dan snoeihard remmen of op de wegbelijning gaan rijden, omdat men véél te vroeg opzij gaat, en dus bijna mijn bumper eraf ramt.

Wat ik dan niet begrijp is dat mensen gewoon totaal niet anticiperen, je kunt met een beetje oefening prima voorspellen wanneer iemand wilt gaan inhalen.

Als ik een auto op de baan naast mij in zie lopen op de auto ervoor, en ik rijd in de dode hoek geef ik gewoon gas bij om die bestuurder de ruimte te gunnen.

Als ik in de verte een vrachtwagen zie rijden met een stoet auto's erachter ga ik al van mijn gas af, en kijk ik wat men doet.

Zie ik de vingertjes op de richtingaanwijzers leunen, dan trap ik gerust even het gaspedaal in, zo heeft iedereen de ruimte en de rust om in te halen.

Men gunt elkaar het licht in de ogen niet, dat is het probleem.