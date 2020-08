Nu alweer heel wat jaartjes geleden hoorden we Balkenende met zijn hoge stemmetje ons oproepen om toch vooral onze "normen en waarden" hoog te houden. Een soort van ethisch reveil moest het zijn, wij dienden te beseffen dat in een snel veranderende wereld het gevaar op de loer lag dat we zouden verslappen, dat we de Christelijke waarden die er eeuwen en eeuwen voor nodig hadden gehad om vat op ons te krijgen los zouden laten en dat de decadentie toe zou slaan.

We lachten er een beetje om, om die malle Balkenende met zijn fatsoensrakkerij, want we voelden dat hij een hopeloze strijd voerde, dat die normen en die waarden al lang niet meer de kracht hadden die ze in vroeger dagen hadden gehad, dat we al lang niet meer bereid waren om klakkeloos te doen wat de priester of de dominee ons vanaf de kansel probeerde op te leggen, dat de dreiging met hel en verdoemenis al lang geen vat meer op ons had.

Maar toch, het Christen Democratisch Appél, dat is de partij, of liever gezegd het conglomeraat van langzaam stervende Christelijke partijen, die ons nog steeds wil doen geloven dat onze moraal, ons besef van goed en kwaad, iets Christelijks is en dat de Christen een streepje vóór heeft op de heidense mens. Onze moraal, zo redeneert de Christen, is een Christelijke moraal, en alle niet-Christenen die eenzelfde moraal hanteren hebben die in feite gestolen, zich toegeëigend, en zijn daarmee schatplichtig aan het Christendom en aan al diegenen die dat geloof belijden.

Maar dat is hovaardij. Uiteraard, onze moraal is schatplichtig aan het Christendom, is uit dat geloof voortgekomen, door dat geloof gedragen, maar niet door dat geloof uitgevonden. De kennis van goed en kwaad kan niet opgeëist worden door één religie, één groep, één partij.

Zo'n oproep zou nog enigszins kracht hebben als de politieke partij van waaruit dat geluid klinkt de beleden moraal in volle glorie zou uitdragen, als de leden van die partij het goede voorbeeld zouden geven, en er in hun dagelijkse leven blijk van zouden geven te leven naar de regels, de normen en de waarden die zij zo ostentatief zeggen voor te staan. Maar zelfs dat is bij de partij van Balkenende, de partij ook van Grapperhaus, niet het geval.

Het verval, de decadentie wordt niet slechts daar gevonden waar de moraal niet meer als Christelijke moraal beleden wordt. Integendeel, degenen die zich laten voorstaan op hun kennis van goed en kwaad, die op hoge toon van de kerktoren blazen, die oordelen en veroordelen alsof het een lieve lust is, die zelfs bereid zijn om te gaan schelden richting degenen die hun regeltjes overtreden, juist die lieden zijn de decadenten, de laatste mensen met hun holle frasen en hun valse noten, hun dubbele moraal en hun zelfgenoegzaamheid.

Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het wordt tijd om de kennis van goed en kwaad voorgoed los te snijden van die huichelaars, die onoprechten die zich nog steeds beroepen op een Bijbel terwijl zij daar al lang niet meer het morele recht toe hebben. Christen Democratisch Appél... Wat is dat appél waard? Hoe durven ze nog een appél te doen? Vanuit welke positie? Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge, dat is waar het bij het CDA enkel nog om draait, wereldse macht om de macht. Normen en waarden? Ho maar. Enkel voor de Bühne, enkel in het woord, niet in de daad.