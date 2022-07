Maar dat is gek. Toen Hugo de Jonge wilde dat 'het gezeik' een keertje ophield, kon het ministerie van VWS binnen een paar dagen verschillende appgesprekken (kennelijk zonder zienswijze van Sywert van Lienden, die boos reageerde) aan de Kamer sturen. Maar nu de hele Kamer (nou ja, de hele Kamer behalve het CDA) om álle appjes over de monkapjesdeal vraagt, regent het opeens smoesjes (hele Kamerbrief daarrr). Het is heel veel informatie, er zijn ook een hoop andere Wob-verzoeken, de hond heeft het huiswerk van Hugo de Jonge opgegeten, er moet eerst worden gewacht op de zienswijze van derden, de brug stond open, en het is wel echt heel veel informatie. Dat is nogal ongeloofwaardig, omdat het ministerie van VWS nu net doet alsof het van goede wil is bij het naar buiten brengen van informatie waar burgers recht op hebben. Maar het niet delen van stukken is vanaf het begin van de coronacrisis (zie dit topic van 21 april 2020) bewust beleid dat het ministerie van VWS blijft verdedigen. En het negeren van uitspraken en betalen van dwangsommen is ook al jaren staande praktijk. Onze bestuurders vinden Kamerleden, journalisten en andere burgers die willen weten wat ze aan het doen zijn GEZEIK. Letterlijk.

