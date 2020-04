Terwijl Minister van Clownsschoenen Hugo de Jonge financieel flirt met Lagy Gaga en Minister van Adelijke Arrogantie Sigrid Afrikaag een peperdure duim in de reedt van de Failing WHO steekt, wordt in eigen land het bestuursrecht in een doos bananen verpakt en in de kelder van het Torentje verstopt. MinVWS heeft eenzijdig (en ongetwijfeld onwettig) besloten dat de Wob buiten werking is gesteld tot 1 juno. Journalistiek is een vitaal beroep, maar zodra iemand het in de praktijk wil brengen, gooit de overheid de deur op slot: Pieter Klein mag namens RTL helemaal NIETS weten over de aanpak van de coronacrisis door Rutte en zijn mensen. Zelfs in het AD (dat zelf Rutte een hermelijnen mantel omknoopte en tot ongekroonde Koning Corona benoemde) vinden ze het zeer kwalijk: "Dit kan écht niet."

Toch snapen we het wel, van Rutte uit dan hè, want het wordt met de dag duidelijker dat het bestrijden van corona nattevingerwerk is van politici die te snel en te stevig te laat en te lankmoedig in actie kwamen tegen een virus, met een lockdown die - als we niet oppassen - eindigt met het verschepen van de nationale schatkist naar Frankrijk en Italië terwijl we in Dit Land geen tests hebben, over onvoldoende mondkapjes beschikken (haal ze dan maar zelf hier), waar de anderhalvemeter-mantra een lege slogan is waarop complete sectoren zich in groeiende frustratie economisch stuk bijten, en waar de regering nog steeds te veel naar Jaap en zijn mensen luistert en te weinig naar Andere Geluiden uit Relevante Sectoren. Maar waarom? Ja dat mag je dus niet weten...

Anderhalvemeter = Achterlijk