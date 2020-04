Frankrijk is sowieso een zuidelijk land dat ermee wegkomt zich voor te doen als noordelijk omdat ze toevallig iets blanker zijn dan Italianen. Altijd die grote muil en ondertussen een staatsschuld van 98% van het BNP. Maar goed, zelfs de Oorlog wordt van stal gehaald, dus dan is het menens.

"Europa en het idee van de Europese Unie staan op het spel. Dat is duidelijk. Anders zeggen de mensen morgen: waar dient Europa nog voor? Europa beschermt ons niet. Dan winnen de populisten. In Italië, in Spanje, misschien in Frankrijk en andere landen. Na de Eerste Wereldoorlog zei Frankrijk tegen Duitsland: nu moeten jullie betalen. Herstelbetalingen. Dat was een enorme fout. Het populisme in Duitsland groeide en daarna gebeurde het ergste wat je je kunt voorstellen."

Die boodschap is gericht aan Nederland en Duitsland, maar toch vooral Nederland. En er wordt meteen benadrukt dat de euro - in tegenstelling tot hoe het in 1998 verkocht werd - primair een politiek eenwordingsproject is, geen marktproject:

"Dus, dit is het moment van de waarheid. Het bestaat uit weten of de EU een politiek project of een marktproject is. Ik denk dat het een politiek project is. En als het politiek is, staat voorop dat de notie van solidariteit op het spel staat. De economie hangt ervan af. Laten we niet vergeten dat economie een morele wetenschap is. Maar als alles explodeert (...) [valt de eurozone] en het hele Europese idee. Dat is me evident."

In normale taal staat hier dat Nederland gewoon moet tekenen bij het eurobonds-kruisje en de zuidelijke schuldenlast op zich moet nemen, zodat het Europese eenheidsideaal overeind blijft. Macron neemt hier zonder enige schaamte de Italiaanse lijn over dat eurobonds dienen voor coronahulp, en niet voor hun economie die ook vóór corona al terminaal was. Ondertussen Nederlandse ondernemers, onderstaand.

