De Universiteit Leiden was ooit een gerenommeerd instituut waar grote geesten zoals Multatuli, Plato, Paul Cliteur, Vincent van Gogh, Onze Zentgraaff (vzmh) en Jokertje van Oh Oh Cherso van gedachten wisselden over de belangrijke vragen van deze tijd, maar nu zijn ze daar helemaal gek geworden. Na de nationale ophef over Het Schilderij Van De Rokende Mannen Dat Wij Inmiddels Zo Goed Kennen heeft het bestuur een bericht op de site geplaatst (Schilderij van de muur tijdens spontane actie: 'We gaan in gesprek en nemen daarna een besluit') waaruit maar weer eens blijkt dat je in Nederland maar één ding hoeft te kunnen om aan 'de top' te komen: geen mening hebben, geen besluiten nemen, en een commissie instellen (okee sorry dit zijn drie dingen, red.).

Echt hoor, iedereen die ze alle 24 in het kratje heeft zou gewoon zeggen 'we hangen dat schilderij terug en daarmee basta', maar zelfs als het bestuur had gezegd DE FIK IN DIE VIEZE WITTE MANNEN MET DIE VIEZE KANKERSTOKKEN dan was dat dapperder geweest dan dit totale gebrek aan leiderschap, visie, historisch besef, bestuurlijke daadkracht, menselijkheid, kunsthistorisch inzicht, gevoel, verstand, nuchterheid en klasse. Bizarre quote van voorzitter Annetje Ottow die bizar is: "Niet iedereen voelt zich door dit beeldbepalende werk gerepresenteerd. Zoals het nu hangt ontbreekt de context ook." In welke context moet iedere schilderij alle kijkers het gevoel geven erdoor gerepresenteerd te worden en hoe schopt iemand die zulke teksten uitbraakt het in 's hemelsnaam tot voorzitter van een college van bestuur van een wetenschappelijke instelling? Haal gewoon die hele universiteit van de muur joh.