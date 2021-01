Wat niemand schijnt in te zien is dat het een *bewust* opgestoken vinger is naar alles en iedereen. Net zoals deze hele affaire als resultante heeft, dat iedereen ergens stiekem in zijn broek schijt voor de BD.

Het zit zo: door openlijk, grijnzend compleet schijt te hebben aan alles wat onze democratie dierbaar is én ermee weg te komen laten Untouchables zien dat ze precies dat zijn: untouchable. En u, burger, oppassend of niet, bent touchable. Zeer.

Ooit ben ik zonder enige aanleiding op straat in mekaar getimmerd. De reactie van iedereen was "ja, maar wat dééd je dan?". Ik uitleggen dat ik niets deed. Dat ging er niet in.

Iedereen die beweert dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire dat op de een of andere manier aan zichzelf te wijten hadden, of snapt hoe dit kon gebeuren 'want je moet toch wat tegen fraude,' vertoont diezelfde reactie.

Is een psychologisch ding: als je een reden kunt aanwijzen, zal het jou niet gebeuren. Idem met Ko Rona: wie het heeft opgelopen had dat aan zichzelf te wijten.

Tot het jou gebeurt.

Mark R. weet precies wat-ie doet. Tijd om dat in te zien.