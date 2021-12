Even voor de duidelijkheid: u bent niet gek. Dit kabinet heeft vanaf het begin van de coronapandemie willens en wetens lopen bluffen. Dat lezen wij in dit inderdaad interessante interview met de man die tot juni van dit jaar de hoogste ambtenaar was op het ministerie van VWS. In het gesprek bouwt Erik Gerritsen een handige stroman van de kritiek op de crisisaanpak, door te doen alsof die zich vooral richtte op de incompetentie van Hugo de Jonge en zijn ambtenaren onder de hashtag #HugoDeJongeKanNiks. Natuurlijk, die kritiek was er zeker, en daar heeft bijvoorbeeld uw favoriete weblog vrolijk aan meegedaan, je moet immers wat als alle andere leuke dingen verboden zijn omdat er een lockdown is. Maar de meest fundamentele kritiek op de corona-aanpak gaat vooral over de voortdurende leugenachtigheid (zie bijvoorbeeld: gisteren) en op het feit dat het kabinet ook bij de tweede, derde, vierde en vijfde golf te lang aarzelde met ingrijpen en het inzetten op laagdrempelige maatregelen, waardoor we met uiteindelijk opnieuw met keiharde lockdowns zijn geconfronteerd, naast de enorme gezondheidsschade.

En nu geeft Gerritsen gewoon toe dat het voor de gek houden van de burger van begin af aan onderdeel was van de strategie, omdat er anders misschien wel (TRIGGER WARNING! SCHRIK NIET! DIT IS VERSCHRIKKELIJK HOOR! EVEN WEGKIJKEN MISSCHIEN? ZIT U OP EEN STEVIGE STOEL? DURFT U HET AAN? NOU OKEE. KOMT IE HOOR...) een motie van wantrouwen was ingediend. Oh nee zeg. Een motie van wantrouwen! Dat is inderdaad wel het allerergste wat je als land kan overkomen, dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Liever 17 miljoen mensen twee jaar lang voorliegen dan ze als volwassen burgers behandelen en het risico lopen dat je bewindspersoon een beetje politieke schade oploopt door een motie van wantrouwen. Je moet er toch niet aan denken dat het kabinet af had moeten treden en we, noem eens wat, een jaar lang met een demissionaire regering hadden gezeten. Nou ja. Fijn dat het nu tenminste eerlijk gezegd wordt door Erik Gerritsen, want uit de mond van Rutte en De Jonge gaan we het nooit horen: ze hadden geen idee en ze klooiden maar wat aan. Waarvan akte.

Eerlijk zijn? Tuurlijk niet!

Rücksichtslos op afgerekend, inderdaad. En terecht.