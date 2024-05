Frank van Etten, die iedereen die wel eens een bierkeet vanbinnen heeft gezien kent van " Huisje Op Wielen ", heeft iets slims gedaan. Op Instagram plaatste hij WOEDEND dat er in zijn studio was ingebroken, inclusief beelden van die inbraak. We zien een man met een petje en een koevoet, die zonder de koevoet te gebruiken de studiodeur weet te openen en vertrekt met een keyboard. Goed verhaal!

Een dag later bleek dat deze gruwelijk brutale roof (en ook nog op 4 mei hè!!1!) in scène was gezet en dat het INDERDAAD Andy van der Meyde was. Het ging om een verder totaal niet aan inbraak of voetbal gerelateerd concert in AFAS Live. Maar ja, Andy leent zich zelfs voor vleescrematies met Thierry dus daar verbazen we ons niet over.

Als hoeders van de deugdelijke sjoenelestiek hielden wij Shownieuws in de dagen die volgden nauwlettend in de gaten. Zou de redacteur van dienst op staande voet zijn ontslagen? Zou de hoofdredacteur full Matthijs op zijn showbizz-watchers zijn gegaan? Het artikel en bijbehorende video bleven onveranderd.

Pas woensdag, toen iedereen die ertoe gebait had kunnen worden ook gebait was tot een click, verscheen er een ruimhartige rectificatie.