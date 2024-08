Uitermate belangrijk shownieuws in de periferie van de belangrijkheid. 's Werelds meest aangerande kindsterretje Justin Bieber is moeder geworden, net als haar vriendin Hailey die geboorte gaf aan de baby. Het kind heet Jack Blues Bieber maar met de blues heeft de kutzooi die hij normaal maakt zeer weinig te maken. Desalniettemin, iedereen van harte gefeliciteerd met dit heugelijke babynieuws. Maandag op GSHQ hebben we bier en tosti's om het te vieren, en aangezien Ajax dit weekend niet speelt hebt u weer iets om over te lullen bij de koffieautomaat. HEB JE HET AL GEHOORD?