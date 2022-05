Nou, ze zijn er nu een beetje achter dat het spaak gaat lopen. En dat immigranten de vergrijzing verergeren i.p.v. oplossen en dat zij helemaal niet de (beloofde) "handen aan het bed" komen zijn hier...

CBS: in 1966 zijn er op 1 januari 116.117 jongens van dan 9 jaar oud.

in 2022 zijn er op 1 januari 89.482 Nederlandse mannen van 65 jaar (77.06 %)

Maar in totaal zijn er nu 106.341 mannen van 65 jaar op 1-1-2022.

Dat is 91.58 % t.o.v. het aantal 9-jarigen in 1966.

Die willen allemaal een goede (ook medisch) oude dag beleven in Nederland.

Maar het systeem is opgezet om dat te bieden aan het percentage mensen dat éérst 45-50jaar in NL gewerkt heeft en al die tijd heeft bijgedragen aan het systeem....

Bij de vrouwen die in 1966 de leeftijd van 9 jaar hadden (aantal toen 110.193)

Nu 89.119 NL vrouwen van 65 jaar oud per 1-1-2022 (80.88 %)

Maar in totaal 107.774 vrouwen van 65 jaar (97.80 % t.o.v. 1966)