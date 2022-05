"De opvang raakte zo vol, dat het erop leek dat vluchtelingen de nacht op een grasveld buiten het hek moesten doorbrengen. Later werd er toch een plek voor de mensen gevonden in kantoren van het asielzoekerscentrum.''

En het tigste bewijs dat dat hele asielcircus volkomen onbeheersbaar is geworden en al vele jaren uit de klauw loopt.

"Tegen RTV Noord zegt de woordvoerster ook dat het 'dieptriest' is. "Dit maakt zichtbaar dat er in het land een tekort is aan opvangplaatsen. Dit is niet waar je als COA-medewerker voor staat."

Maar ipv er eindelijk eens een finale punt achter te zetten door het Vluchtelingenverdrag op te zeggen en het al die landverhuizers onmogelijk te maken zich hier nog te vestigen, begrijp ik dat Eric vd Burg, de stas voor Migratie en Asiel, het aantal AZC's wil uitbreiden en wenst dat de Tweede Kamer wetgeving ontwikkelt die het hem mogelijk en makkelijk maakt om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Dus niet proberen uit alle macht de instroom tegen te gaan, uitgeprocedeerden en illegalen uit te zetten, maar de ellende maximaal uit te smeren over heel Nederland, in de hoop dat het 'gedoe' dan weer even een aantal jaren verstomt.

Maandag stond er een artikel in de Volkskrant van het hoofd van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer, die pleitte tegen de komst van nog meer buitenlanders (het ging dan weliswaar over arbeidsmigranten, maar je kunt m.i. probleemloos doortrekken naar asielzoekers). Zijn bezwaren golden voornamelijk het feit dat die lui enorm worden uitgebuit:

"De Boer spreekt over 'onthutsende' toestanden voor arbeidsmigranten. 'Mensen die dagelijks moeten afwachten of ze een sms'je krijgen om te weten of ze de volgende dag werken of niet. Babylonische bouwplaatsen met alle risico's op miscommunicatie van dien. Dodelijke of zeer ernstige ongevallen, hoge roulatie van anonieme uitzendkrachten bij werkzaamheden met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 40 uur beloofd hebben gekregen, maar wekelijks steeds maar 20 uur kunnen maken. 40 uur werken en 20 uur betaald krijgen Intimidatie door koppelbazen.''

Maar hij noemde toch ook andere redenen om een eind te maken aan deze arbeidsmigratie:

"En op de langere termijn zijn de keuzes ingeperkt omdat elk van de problemen die de Nederlandse samenleving heeft (woningmarkt, ongelijkheid, CO2, stikstof enzovoort) alleen maar groter wordt als de bevolking - en dus de omvang van de economie - stijgt.''

Onderwerpen waarover vooral 'links' zich druk maakt, maar die problemen relateren aan de bevolkingsgroei (door migratie en asiel) is taboe in die kringen.