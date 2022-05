U wenste geen sleepwet en kreeg een sleepwet, maar dan groter. U was destijds bang dat een sleepnet over een complete woonwijk kon worden uitgegooid en nu blijkt dat net groot genoeg om aanzienlijke delen van Nederland te beslaan. De inlichtingendiensten kozen niet voor uw lokale provider voor het implementeren van hun taptechniek, maar stapten direct naar de grote kabelboeren zoals Eurofiber en Relined, waardoor grootschalig dataverzamelen mogelijk is. "Je hebt het dan in feite over heel Nederland", concludeert een betrokkene in de Volkskrant. U was bang dat enkele onschuldige mensen in het sleepnet belandden en nu spartelt half Nederland in de touwen van Big Brother. Alleen de toezichthouder TIB spreekt de machtsbeluste inlichtingendiensten nog tegen, maar ook die staat onder druk. De AIVD sprak zich al uit tegen de bevoegdheid van het TIB, terwijl toezicht harder nodig is dan ooit, want in het jaarverslag lezen we onder meer dat het TIB in 2021 twee keer een verzoek tot aftappen afwees omdat het om een journalist ging, terwijl de minister dus al goedkeuring had gegeven. En dat zijn slechts twee van de meer dan drieduizend (!) tapverzoeken van de diensten die nu de oorlog in Oekraïne gewillig aangrijpen om voor nog meer bevoegdheden te pleiten. "In vergelijking met het vorige jaarverslag valt vooral op dat er veel geoordeeld is dat de operatie niet proportioneel was", aldus de controleur van de controleurs. De machtslust van de Nederlandse inlichtingendiensten is grenzeloos en laat zich zeker niet tegenhouden door zoiets onbenulligs als de wil van het volk. De Nederlandse burgers zijn de kikker in de pot met water die langzaam aan de kook wordt gebracht: iedere keer verliezen we meer privacy en blijven we braaf zitten terwijl de Kezen en Kajsa's het vuur steeds hoger opstoken, sleepnetten groter worden en steeds meer onschuldige Nederlanders stranden in de databases van onze nationale spionnen. U zou er bijna een referendum over eisen...