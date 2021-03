De sleepwet die per referendum werd weggestemd en dus toch werd ingevoerd, is tegen het licht gehouden en daaruit is geconcludeerd dat er wel heel veel rekening wordt gehouden met de privacy van burgers. Want toezichthouders zijn leuk voor de bühne, maar het is niet de bedoeling dat ze daadwerkelijk toezicht gaan houden. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bepaalt of de AIVD/MIVD een sleepnetje mag uitgooien of een mailserver mag hacken en soms zegt die wel eens nee. Dat is een woord dat de AIVD niet graag hoort en daarom spreekt de Evaluatiecommissie Wiv in hun rapport (pdf) over "ontstane spanningen". Het advies om dit te voorkomen is om de TIB minder macht te geven. De toezichthouder mag dan nog wel vooraf een oordeel vellen over de rechtmatigheid van een uitgeworpen datasleepnet, maar mag niets zeggen over de manier waarop de verkregen data wordt gebruikt, zoals de periode dat het wordt bewaard of met welke buitenlandse overheden de informatie wordt gedeeld. Deze taken vallen dan alleen onder de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die daar vooral achteraf over oordeelt en geen bindende sancties kan uitdelen. De AIVD snapt net zoals de meeste opstandige pubers dat het makkelijker is om vergeving te vragen dan om toestemming te krijgen. Het demissionaire kabinet hangt de sloopkogel al klaar voor een snoeiharde slinger door de laatste privacy-pijler en daarom luiden de toezichthouders in het NRC de bekende noodklok. "Op het moment dat ik geen normale toets kan doen, word ik een stempelmachine", concludeert TIB-voorzitter Mariëtte Moussault. Misschien moeten we er een referendum over houden...