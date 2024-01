Ja hoor es. Stel, president Obama geeft opdracht om een nasty virus te installeren die alle Iraanse computers, waaronder tevens ook die bezig zijn met kernwapens, kapotstuk gaan. Stel, de Amerikanen hebben geen laarzen op de grond in Teheran om dat virus fysiek geïnstalleerd te krijgen. Stel, een door de AIVD gerekutreerde Nederlandse ingenieur kan dat wel. Stel, de Amerikanen vertellen niet aan Nederland wat precies het plan is. Stel, de AIVD had niet helemaal door hoe of wat: "‘Dat realiseerden we ons pas veel later’, zegt een betrokken AIVD’er. ‘Het is een schrijnend beeld: we hadden beter moeten doorvragen." Stel, die Nederlandse ingenieur installeert vervolgens het virus en gooit succesvol het Iraanse kernprogramma terug naar het Stenen Tijdperk een paar jaar achteruit. Stel, die Nederlandse ingenieur overlijdt vlak na de operatie door een motorongeluk in Dubai. Stel nou, stel dat dat allemaal gebeurd is. Dan ga je niet: Jan Peter Balkenende op de hoogte stellen.

TOCH!?