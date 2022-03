Een sterke déjà vu bij het lezen van de Kamerbrief van minister Slot en Ollongren en het meegestuurde CTIVD-rapport vandaag. We schreven drieënhalf jaar geleden dat de sleepwet, die in een referendum door Nederland als ongewenst werd bestempeld en er dus gewoon kwam, zo privacylek is als een mandje en nu lezen we exact hetzelfde in het rapport van waakhond CTIVD. "De CTIVD constateert dat de invulling van de zorgplicht in de onderzoeksperiode ondergeschikt is geweest aan operationele belangen." We lezen onder meer dat door technische problemen sleepnetdata inzichtelijk was voor AIVD-medewerkers die daar geen toestemming voor hadden, maar nadat de inlichtingendienst dat zelf ontdekte werd dat afgedaan als "een incident met lage impact" en uiteraard niet aan de CTIVD gemeld. Ja, met dat verantwoordelijkheid nemen zit het helemaal goed bij onze geheime diensten... Dit gebeurde allemaal nog in de testfase van het systeem, waarbij de diensten zogeheten snapshots maakten: korte sleepacties van maximaal twee uur waarbij ongericht data werd verzameld om te kijken of de geïnstalleerde systemen voor verzameling en verwerking goed werkten. Ondanks de kritiek van de CTIVD schakelen de diensten de komende tijd over van testen naar het in gebruik nemen van de digitale sleepnetten, want wie maakt ze wat. De CTIVD kondigt daarom aan dat de diensten op dit gebied onder "verscherpt toezicht" staan en helemaal niemand trekt zich daar wat van aan. En zo zijn de ongewenste sleepnetten binnenkort operationeel, de controle op het gebruik twijfelachtig en wordt de oorlog in Oekraïne aangegrepen om nog meer aftapbevoegdheden te verkrijgen. Dus vergeet de volgende keer dat u uw minnares een dickpic stuurt niet om uw favoriete AIVD-analist de groeten te doen, want ze kijken ongetwijfeld mee.