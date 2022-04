Nu LIVE op de staatsomroep: Jezus wordt als een beest aan een lichtgevend kruis getimmerd! DUS WE VIEREN IN DIT LAND GEWOON RAMADAN EN SUIKERFEEST EN MET PASEN HOOR JE ZE NIET!!! - maar dan andersom. Plaats van handeling is Doetinchem, de allerheiligste die ooit voet heeft gezet in die stad luistert naar de naam Eric Viscaal, maar nu komt een andere reïncarnatie van de Here Jezus een showtje opvoeren, en wel tijdens Sterren Muziekfeest op Het Plein met de Bijbel. Themanummer is 'Alles komt goed' en dat is een verschrikkelijk zeiknummer, Jezus zou zich omdraaien in zijn graf. Is hij daar nou voor gestorven? Jezus wordt gespeeld door Soy Doornenkroon alias de Trompettist in Auschwitz, Maria is een spierwitte musicalzangeres, Petrus een Belg, Judas is Dennis Weening, Pilatus de koning van Egypte, Maria professioneel bekende Nederlander Kim-Lian van der Meijdagen van 1940 en Ruud de Wild lult de boel aan elkaar. Is er dan helemaal geen link met die vreselijke oorlog? Natuurlijk wel! Een Oekraïense prinses draagt het kruis, precies zoals Jezus het gewild zou hebben. Wat een allejezusmooi spektakel, nu al. LIVE!

UPDATE 20.40 uur - Jezus komt aan in een Volkswagen T2. Volgende update = als hij hangt

PAASSTOLLPOLL Waar staat Pasen eigenlijk voor? Geen idee het is toch ramadan nu?

Soort autovrije zondag voor kruisingen

Iets met stol. Feeststol, broodstol, snoepstol, zoiets?

Het einde der tijden, maar dan toch ineens niet

'Zal wel weer naar schoonmoeder moeten'-weekend

Extra inflatie in chocoladeprijzen

Zo'n gristenfeest dat politici DOODZWIJGEN



