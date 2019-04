Elk land zijn tradities (zo was het vroeger tenminste). In Tsjechië heet Witte Donderdag Groene Donderdag. Op Groene Donderdag wordt er groen bier geschonken. Alle Tsjechische vrouwen zijn op dit moment bezig met paaseieren te verven of die kant en klaar te kopen in de hypermarket. Veel eieren gaan in het cake-deeg om een paaslam in een paaslambakvorm te bakken, die met chocola wordt overgoten. Alle Tsjechische gezinnen eten paaslam met Pasen. Op Tweede Paasdag gaan vooral in Moravische dorpen jongens en mannen de huizen langs met een zweep gemaakt van gevlochten wilgentenen. In de deuropening krijgt de vrouw des huizes een tik op de billen onder het zingen van een liedje, waarna zij een paasei moet 'leggen'. De mannen krijgen een stevige borrel slivovice en gaan net zo lang langs de huizen tot ze te toeter de toeter zijn om nog toet te kunnen zeggen. Het enige wat 'christelijk' zou kunnen zijn is het chocolade paaslam. Je zou kunnen zeggen dat de folkorisering / vervolksing in Tsjechië veel beter gelukt is dan in NL. In NL zit overaL een moralistisch opgetoken vingertje in.