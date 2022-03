Inflatie. We hebben er allemaal last van. De een zijn energie wordt duurder, de ander zijn energie wordt duurder en weer een ander zijn energie wordt nog veel duurder. En dan is er ook nog de benzine die steeds duurder wordt, alsmede de bloemen, het speelgoed en het brood. Maar wat pas echt veel duurder wordt, dat zijn vijftien kratten bier. Die zijn haast niet meer te betalen, behalve als je De Geheime Truc kent: naar Duitsland rijden. Dat weet u natuurlijk al lang, maar Will (66) die weet het ook. "Will (66) staat naast een vervaarlijk uitziend bouwsel van vijftien kratten Amstel bier. Die heeft hij net bij de slijter in het Duitse grensdorp Tüddern gekocht. „In het begin voelde ik me wel schuldig toen ik naar Duitsland reed om bier te kopen, maar toen het in Nederland verboden werd om meer dan 25% korting te geven, dacht ik: bekijk het maar. Het scheelt me €5 per krat als ik het hier koop.”" Het leven: wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. En: "Hij is de enige niet. De hele parkeerplaats staat vol Nederlandse kentekens." Mooi toch. Wir sind die Holländer. Wie kommen mit sien allen.

