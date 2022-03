Het is allemaal begonnen met de euro en met één Europa.

Vrij handelsverkeer prima maar ieder land had zijn/haar munt moeten behouden. Denemarken was wat dat betreft een stuk slimmer en staat er dan ook beter voor, die hebben ook nog eens het lef gehad om een halt toe te roepen aan de immigratie. Het is dat we Denemarken niet meer inkomen anders had ik daar naar verhuist. Rust, ruimte, frisse lucht en eerlijke mensen.