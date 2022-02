De dames begrijpen Valentijnsdag niet.

Het was oorspronkelijk bedoeld om je geheime liefde de liefde te verklaren, liefst ook nog zonder naam afzender.

Het was niet bedoeld om er een commercieel festijn van te maken met parfums, sexy lingerie, chocolade, rozen, en andere shit die geld kosten.

Het is dus NIET bedoeld voor vrouwen die al in een relatie zitten.

Net als Halloween, Santa-Claus, Valentin's Day, Mother's Day, Black Friday, allemaal overgewaaid uit de USA, en stevig in de markt gezet.

Hoe lang gaat het nog duren tot wij hier ook Thanksgiving Day gaan vieren?

Thanksgiving Day is a national holiday in the United States, and Thanksgiving 2021 occurs on Thursday, November 25. In 1621, the Plymouth colonists and the Wampanoag shared an autumn harvest feast that is acknowledged today as one of the first Thanksgiving celebrations.