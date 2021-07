Krounthok Dee, deel 2.

GS gooit roodvlees in arena over duur bier. Reaguurders gaan massaal los over inkopen in Duitsland, want gelukkig woon ik vlakbij de grens en ik gooi de tank van me wage mooi effe vol bespaar je zo twee tientjes. Andere reaguurders wonen in Den Haag, maar hé nog een paar jaar sparen en we laten NeeDDR lekker achter ons voor het paradijs van Orban. Minderheid antwoordt dat het hier helemaal niet slecht is, maar gá dan. Late to the party: reaguurder uit midden van het land rijdt gewoon lekker toch twee keer per maand naar Emmerich en we gooien de tank ook direct effe vol.