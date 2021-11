Vanaf vandaag in een diamanten huwelijk met het leven: Sigrid Kaag. Eerlijk is eerlijk, jaarlijks op 6 september breekt het internet met felicitaties voor Geert en op 2 november is iedereen alleen maar erg verdrietig. Ook sneu voor Kaag. Gelukkig attendeert Rob Jetten (*) de wereld middels een foto met een heel hoog 'how can I make this about me'-gehalte op de zestigste van oma Kaag. Op naar de 66! Sjoerd Sjoerdsma heeft de fles jenever van Johan Remkes achterover gedrukt, althans, wat er van over is, Kajsa Ollongren organiseert het feest, Van Drimmelen zorgt voor de aankleding uitkleding en de kindertjes worden opgevangen in de Sidney Smeets-ballenbak. Na afloop scheiden onze wegen, je wordt niet thuisgebracht. Ons favoriete (politieke) moment van Sigrid Kaag is [nog laten uitzoeken door de stagiair]. En wat is úw favoriete moment van Sigrid Kaag?

Foto onder: de dodelijkste verjaardagsfoto aller tijden