Sigrid Kaag heeft nul komma nul feeling met Nederlanders. Met meneer Kak spreekt ze vermoedelijk alleen Engels, en ze denkt en ze doet alles in het Engels. Ze heeft gestudeerd in Engeland en denkt en vraagt zonder het zelf in de gaten te hebben welke 'cursus' het meisje van de mbo volgt (course). Nadat ze nog kort daarvoor voor diezelfde doelgroep schreef over het 'dilemma' wat haar als 23-jarige overviel toen ze moest kiezen tussen de universiteiten van Oxford, Cambridge en Exeter. Ze laat zich adviseren door een spindoctor die haar de verkeerde adviezen geeft en die in geen enkel opzicht haar een 'unieke' uitstraling moet geven. Ze is nep, ze is fake, ze is totaal onwaarachtig. Ze is het vleesgeworden dedain. Ze is het type dat moeite heeft om met 'gewone' mensen te praten, net als Tory Britten in de jaren vijftig. Als er zoiets zou bestaan als institutioneel racisme lijdt zij aan institutioneel dedain. Ze heeft het niet eens door. Na de formatie gaat ze in het gunstigste geval een weekje in de Kamer zitten en daarna is ze weg. Vermoedelijk zelfs nog voor de formatie is afgerond. Rob Jetten heeft meer ziel in zijn pink dan Kaag in haar hele lijf.