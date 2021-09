"Maarrrjj... Wilders is een splijtszwam ! Hij zaait haat en verdeeldheid, hij komt niet met oplossingen voor de tweedeling in de maatschappij !!" Roept men koor. Je kan Wilders moeilijk verwijten "niet met oplossingen te komen", aangezien het kartel een "cordon sanitaire" tegen zijn partij heeft ingesteld. Wat eigenlijk schandalig en ondemocratisch is. Twee : Wilders is niet de oorzaak van "de verdeeldheid", maar een reaktie daarop . Drie : Wilders heeft de problemen niet veroorzaakt. De "tweedeling in de maatschappij" is enerzijds veroorzaakt door het KRANKZINNIGE beleid om Nederlandse paspoorten uit te delen bij een afhaalpizza, waarmee de "nieuwe Nederlander" meteen zijn hele familie kan laten overkomen, en ten tweede, de moedwillige zelf-segregatie van bepaalde groepen in de maatschappij, wiens heilige boekje letterlijk voorschrijft dat je geen vriendjes moet zijn met mensen die een ander geloof aanhangen. Die mensen willen helemaal geen "verbinding". Dat zeggen ze zelf ! Zo simpel is het gewoon. Schei toch uit met dat gehamer op de "noodzaak" van "verbinding". D.m.v. iftar maaltijden met politiemensen en oeverloos gezeik over ramadan elk jaar. Het is nu al veel te laat. Go Geert ! Gefeli.