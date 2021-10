Bijna op de kop af verliet ik drie jaar geleden tegen mijn zin dit geweldige nieuws- en opinieblog. Kwaadaardige krachten zorgden er destijds voor dat Geenstijl zich moest herbronnen en eenvoudige zzp'ers als ondergetekende kostte dat de kop. Terwijl er met wederzijdse weemoed afscheid werd genomen, was ik er van overtuigd dat de roze jongens en meisjes het zouden overleven. "Losgerukt van de grillen van bangige Vlaamse investeerders, rekenend op de gunst van de lezer en die van de wel moedige adverteerder", schreef ik in die 389ste en laatste Bassiehof. En zo geschiedde (en rommelde ik hier lekker verder).

Afgelopen week ging de deurbel op de gracht. Toen ik op het CCTV-scherm keek, zag ik Bart Nijman voor de poort staan. Op de achtergrond een woest nawalmende bolide van een Duits automerk zichtbaar. "Moment!", riep ik door de intercom. Nadat ik mijn grote witte behind toonbaar had gemaakt door wat kleding aan te trekken, piepte ik de deur open en even later zat Nijman tegenover mij in de werkkamer. Lang verhaal kort: dit is Bassiehof numero 390 op GeenStijl. Plezierig gevoel, gelijk Vijf Reeten.

Wat ons brengt op Sjoerd Sjoerdsma. Het D66 Kamerlid - tevens campagneleider, vice-fractievoorzitter én vertrouweling van Sigrid Kaag - heeft misschien wel de meest smerige streek uitgehaald in de geschiedenis van de parlementaire democratie. Hij heeft actief de roddel verspreid dat informateur Johan Remkes tijdens de onderhandelingen dronken zou zijn geweest.

In eerste instantie stortte hoofd voorlichting Daan Bonenkamp zich op het zwaard, later bleek Sjoerdsma ook betrokken te zijn. Zelfs de vice-president van de Raad van State Thom de Graaf (ook van D66) sprak zich vol walging uit over het handelen van zijn partijgenoot. En terecht, Remkes werd aangesteld door de Tweede Kamer met instemming van Sjoerdsma.

De Tweede Kamer debatteert komende week met Remkes over zijn eindverslag. Sigrid Kaag doet mee als fractievoorzitter van haar partij. Het is te hopen dat zij van links tot rechts, coalitie en oppositie, stevig bevraagd zal worden over de lafhartige D66-aanval op de informateur en haar betrokkenheid daarbij. Ook zal ze ruimhartig haar excuses moeten aanbieden.

Verder zit er maar één ding op voor Sjoerd Sjoerdsma en dat is dat hij de eer aan zichzelf houdt en opstapt als lid van de Tweede Kamer. Hij is dit hoogste ambt niet waardig, een schandvlek voor de Nationale Vergaderzaal.

