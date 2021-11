ProRail is een staatsbedrijf. De NS trouwens ook. De staat is zowel bij de NS als ProRail de énige aandeelhouder. Dit is dan ook de zoveelste government fuck up. Treinreizen is natuurlijk ook gewoon socialistisch vervoer: je moet op een moment dat het niet uitkomt aanwezig zijn op plek waar je niet wilt wezen (het station) om vervolgens als haringen in een ton collectief vervoerd te worden naar aan 2e plek waar je niet zijn wilt op wederom het verkeerde tijdstip waarna je maar moet zien hoe je op de werkelijke plaats van bestemming komt. En dan kost het de belastingbetaler ook nog eens bakken met geld.

Dan de kapitalistische oplossing: een auto voor privéverbruik, verkrijgbaar in alle kleuren, maten, uitvoeringen met alle mogelijke opties, duur of spotgoedkoop, zeer betrouwbaar en brengt je droog en wel precies waar je wezen moet zonder dat je je aan medereizigers hoeft aan te passen. En het levert de staat aan belastingen, heffingen en accijnzen vele miljarden op per jaar.

Dit verklaart ook meteen waarom zoveel linkschdenkende mensen officieel niets van auto's moeten hebben (met name niet van SUV's) maar er in de praktijk maar al te graag gebruik van maken.