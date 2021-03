U kent ProRail vooral van 'shit de treinen rijden niet want er ligt 1 eikenblad op de rails' en 'shit de treinen rijden niet want in Zuid-Limburg heeft het tussen 12.09 en 12.24 even gesneeuwd'. ProRail heeft de prioriteiten heel erg goed op orde met een heus klimaatonderzoek. "Het Nederlandse spoor moet aangepast worden om bestand te zijn tegen steeds extremer weer, zoals hevige regenbuien of langdurig hoge temperaturen." En daar voegt men dan aan toe: "Het spoor is namelijk aangelegd voor een gematigd klimaat." Dat klopt niet, want het spoor zou hartstikke goed bestand moeten zijn tegen extreem weer - met name extreem winterweer - en in 2010 (!) pakte Trouw met een artikel met de veelzeggende titel 'ProRail heeft de wissels verwaarloosd' al uit over de werkwijze van ProRail. De vrij dodelijke introductie is niet om over naar huis te treinen: "Niet de sneeuw, maar achterstallig onderhoud aan spoorwissels is de grootste veroorzaker van de problemen op het spoor. ProRail heeft de spoorwissels jarenlang verwaarloosd."

ProRail wordt helemaal stuk gereorganiseerd en bezuinigd met allerhande ellende als gevolg, waar al jaren voor wordt gewaarschuwd: "De bezuinigingen op het onderhoud van het spoor zullen onherroepelijk gaan leiden tot vertragingen en mogelijk tot zeer ernstige ongelukken. Aannemer Strukton Rail waarschuwt in een brandbrief aan Tweede Kamerleden voor de gevolgen van de bezuinigingen bij spoorbeheerder ProRail." En nu wordt er met een 'onderzoek naar het klimaatproof maken van het spoor tot in 2050' een alibi gezocht voor de problemen. Terwijl we die paar graden - dat was al bekend hè NOS - misschien eerst eens moeten ondervangen met het wegtrappen van tachtig lagen paars gebroekte middlemanagers en door het plegen van ONDERHOUD.

ONDERHOUD.