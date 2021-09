Nou, ik overweeg nu sterk een auto aan te schaffen. Ik reis regelmatig met de trein en je weet gewoon werkelijk niet waar je aan toe bent tot je op het perron staat. Iedere week is het wel een keertje bal!

De app is kut want al kijk je tien minuten van te voren of je trein rijdt, 7 minuten later blijkt dat er niets meer rijdt.

Rijdt de trein wel dan is het nog afwachten of je aankomt, want de machinist kan nog besluiten een noodstop te maken in een weiland omdat hij een vreemd geluid hoorde.

Verder staat er een paar weken per jaar vervangend vervoer klaar (bus). Wat je reistijd verdubbeld.

De sneeuwval dit jaar maakte dat de treinen een week lang niet of sporadisch reden.

En dan moet de herfst nog beginnen…

Ja, op de weg is er ook wel een file.

Maar dan kom je die dag wel thuis.