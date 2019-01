In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland rijden de treinen tijdens de sneeuw net zo als wanneer het regent of de zon schijnt: altijd en op tijd. Alleen in Nederland hebben we zo'n zwakke infrastructuur dat een beetje sneeuw of vorst zorgt voor vastgelopen wissels en seinen.

Aan de andere kant: je kunt je infrastructuur ook niet het hele jaar inrichten op 2 dagen sneeuw in het jaar. Als je afhankelijk bent van Onrendabelen Vervoer, dan is dit misschien ook gewoon je last. Als ik met de auto om 8 uur in Amsterdam wil zijn (wat ik niet wil, maar dat terzijde) dan sta ik ook in de file en kom ik ook te laat. Godbetert als ik op dat tijdstip in Brussel wil zijn, dat is gewoon utopisch.

Dus niet zeiken, we zijn geen land van sneeuw dus als het dan een keer sneeuwt moet je sneeuwpoppen gaan maken en niet zieken.