De tactiek deze formatie is helder: we rekken de boel net zolang tot de mensen die hele Functie Elders vergeten zijn, en dan gaan we gewoon verder waar we gebleven waren. Nu dit weer. Wouter Koolmees, die samen met Tamara van Ark (inmiddels: functie elders) de formatieboedel overnam van Kajsa Ollongren en Annermarie Jorritsma en in die functie verzon dat de notitie Functie Elders gebaseerd was op 'berichten uit de media', gaat nu samen met Johan Remkes de onderhandelingen voor een nieuw kabinet leiden.

Maar wij zijn dit niet vergeten: die Functie Elders was helemaal niet gebaseerd op 'berichten uit de media', maar op de gesprekken die Ollongren en Jorritsma hadden gevoerd met Mark Rutte, de minister-president van dit land die naar aanleiding van zijn gore leugens over deze affaire een Motie van Afkeuring aan zijn broek kreeg (u weet wel, hier scheiden onze wegen enzo). Wat we ook niet zijn vergeten: dat Wouter Koolmees bereid bleek het schandalige gedrag van hemzelf en zijn collega's in de ministerraad (waardoor duizenden toeslagenslachtoffers tot op de dag van vandaag niet zijn geholpen) aan de talkshowtafel bij Op1 te verdedigen. En die gaat nu dus de onderhandelingen opknappen samen met dronkelap Johan Remkes.

Die nieuwe bestuurscultuur lijkt verdacht veel op de oude.

UPDATE 17u45: Er is ook goed nieuws. Koolmees keert niet terug in een nieuw kabinet, zegt Sigrid Kaag in de Kamer bij het Borreldebat met Remkes.