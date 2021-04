Dat is gek. Zat demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gisteren opeens bij Op1. Dat is dezelfde Wouter Koolmees die in de kort daarvoor vrijgekomen notulen zo zat te klagen over kritische Kamerleden van de coalitie. En dezelfde Wouter Koolmees die na de functie elders foto faal door het partijkartel werd ingevlogen om "met een schone lei" opnieuw als verkenner aan de formatie te beginnen. En dezelfde Wouter Koolmees die in een brief aan de Kamer glashard loog dat de functie elders van Omtzigt door zijn voorgangers niet was besproken. Die Koolmees dus, die doet in bovenstaand fragmentje alsof Kamerleden Lodders (RIP) en Omtzigt die maar door bleven vragen over de toeslagenaffaire een oplossing voor al die duizenden slachtoffers in de weg zaten.

Ja kom nou.

Dat die Kamerleden maar door bleven vragen over de toeslagenaffaire werd juist veroorzaakt door het voortdurende afdekken & toedekken van de problemen door het kabinet. Sterker nog, uit de notulen blijkt ook nog dat het kabinet niet bezig was met een oplossing voor die ouders, maar vooral bang was voor 'precedentwerking'. In gewonemensentaal: 'straks moeten we alle mensen die door onze schuld kapot zijn gemaakt gaan helpen'. Moet u eens raden welke minister op 7 juni nog eens even extra nadruk legde op het gevaar van precedentwerking. Het begint met de K en het eindigt op oolmees. Je zou van minder buikpijn krijgen.

Koolmees, JIJ bent het probleem

Hou op. Ga weg.

Problemen. Oplossen.