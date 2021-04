Binnen een week na de roast van Rutte is het de

toast van Rutte geworden. De champagne zal rijkelijk vloeien.

Een absolute dubbelslag. D66 de voorzittershamer en oppositiepartij

PvdA (reeds eerder gedecimeerd en zonder winst in de verkiezingen)

is voorzitter af, dag mw. Arib; lege handen.

Ook lege handen bij Bosma die nodeloos heeft meegedaan

aan deze verkiezingen, op voorhand wetende dat hij kansloos

was. Maar hij heeft drie kwartier zijn verhaaltje kunnen houden

over iets wat we al wisten. En daarbij nog in een lastig parket

gebracht door een partij genoot. Nutteloos!!

Vera, Rutte en Kaag zullen hem dankbaar zijn.

Had hij zich teruggetrokken had de stemming minder

verdeeld geweest en had Arib nog een kans gehad,

nu was Vera met boter en suiker winnaar.

En u vraagt zich af hoe dat nou toch komt dat de oppositie zichzelf

in de wielen rijdt. Dieven vang je met een dief, niet met

te lieve kamer leden. Wobbetje Hoekstra mag nu nog 1 keer poep zeggen

en het nieuwe kabinet met nog meer D66 ministers en stassen

staat voor u klaar om de democratie nog verder uit te hollen

onder de (voorzitters)hamer van D66.