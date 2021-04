Hier in hartje Denemarken is het niet anders. Alsof Nederland het Deense (of een EU) model volgt. Sinds gister zijn onder andere de kappers weer open, volgende week ook musea, bioscopen etc. Vanaf omstreeks de 20e de terassen en restaurants buitendeurs. Ergens in mei restaurants binnen en fitnesscentra.

Studenten mogen maximaal 2x per week naar school, maandag en donderdag. Kinderen vanaf 2 of 3 jaar worden ook getest. Anders geen school of dagopvang. Ik ben er van overtuigd dat dit zometeen gewoon in Nederland ook een standaard wordt.

Alles is alleen te bezoeken met een negatief testbewijs of bewijs van volledige vaccinatie. Via de 'gezondsheids app', dat dan weer wel.