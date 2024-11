Nou daar zitten we dan met ons kopje thee naar de vogels te koekeloeren. 1x pimpelmees, 2x merel, 2x ekster en de rest is opgerot - de vinken en de spreeuwen zijn allang foetsie. No way dat we vandaag naar de winkel gaan. Dikke lul. Het is NIET-WINKELDAG, de meest psychotische dag van het jaar voor de winkeljunkgeneratie. We gaan nog liever dood dan dat we vandaag naar de winkel moeten, voor een lekkere zak gezouten pistachenoten bijvoorbeeld, of een kratje bier met biertjes die we dan een uur in de vriezer leggen en daarna lekker opdrinken, of twee haringen aan de staart met uitjes en zuur, en de gin is op dus we kunnen helemaal geen Negroni maken. En laat ons nou net uit de spijkbroek zijn gescheurd, maar ja jammer dan. Vandaag halen we NIKS, en zijn we ons ervan bewust dat je niet iedere dag naar de supermarkt hoeft, maar dat je ook best een keer de koeling leeg kunt vreten, of gewoon een pizza kunt bestellen bij de Turk. Of is dat ook verboden op deze extreem gewichtige dag?