Het is denk ik nog een graadje erger. De nieuwe norm is: je liegt niet als niet bewezen kan worden dat je liegt, zelfs als iedereen zeker weet dat je liegt. Rutte leeft in een wereld waarin iedereen wéét dat hij liegt maar niet bewezen kan worden dat dit het geval is. Omdat hij zeker weet dat het bewijs niet geleverd kan worden volhardt hij in de leugen, en doet dat zo intens consequent dat we snel vergeten wat nou eigenlijk het probleem was en hem tegen alle logica in tóch weer gaan vertrouwen. Rutte zei letterlijk "ik heb naar eer en geweten gelogen", waarbij hij het liegen tot een probleem maakt van degenen die hem beschuldigen. Als wij vinden dat hij liegt, zeker weten dat hij liegt, dan is dat ons probleem, want in zijn wereld is er niet gelogen, blijft hij volhouden. Hij maakt het hele probleem tot een kwestie van perspectief, ontkent vanuit zijn perspectief de werkelijkheid die er vanuit alle andere perspectieven hetzelfde uitziet. Het is méér dan een retorisch trucje, werkt door tot in wat hij nu als "het herwinnen van het vertrouwen" benoemt. Dat herwinnen bestaat niet uit het toegeven dat hij fout is geweest, nee, dat bestaat uit het extra benadrukken dat eenieder die een ander perspectief hanteert dan hij een verkeerde kijk op de werkelijkheid heeft.