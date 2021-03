Daar zijn we mooi klaar mee. We hadden al een afvaardiging uit Turkije over de Kamervloer - nu met die malle dubbelspion - en nu hebben we, met voorkeurstemmen nog wel, ook de Moslimbroederschap in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer die vanaf nu en per decreet alleen nog toegankelijk is voor mannen. Jammer Arib, maar u bent voorzitter-af, u bent gewoon weer huismevrouw. De fractievergadering van GroenLinks wordt alleen nog gedaan door de mannen. Klaver [nog uitzoeken of Klaver een vent is, red.], Van der Lee en Snels. De vrouwen mogen helaas niet meer in dezelfde ruimte zijn. Jammer dan, Ellemeet, Bromet, Maatoug, Bouchallikht en Westerveld. Jullie gaan door de zij-ingang naar binnen. Ga maar thee maken ofzo. Vrouwen moeten trouwens allemaal een hoofddoek dragen, als blijk van hun trouw en loyaliteit aan Allah. Ze kiezen er helemaal zelf voor! Immers: zet 100 vrouwen op een rij en ze kiezen allemaal voor een hoofddoek. Laat ze eens los op het strand en ze rennen allemaal naar de bak met boerkini's. HEERLIJK die dingen. Handen geven aan mannen mogen de vrouwen van GroenLinks dan weer niet. Nu mag het tijdelijk niet van Rutte, maar van Allah mag het sowieso niet dus komt dat even goed uit! Die mannen zijn trouwens op prachtige en overheerlijke wijze besneden en voor de vrouwen is dat eveneens een hele eer. LHBTI'ers, nee nee die hebben we niet meer, die zijn allemaal van het dak gegaan. Iedereen moet het helemaal zelf weten, die homoseksualiteit, maar het is wel zondig en vies!

GroenLinks was ooit PROGRESSIEF. Iedereen is gelijk, iedereen hoort erbij, natuurlijk horen ook de moslims erbij en natuurlijk zijn moslims gelijk aan niet-moslims. Maar zijn die niet-moslims ook gelijk aan de moslims? "Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af." Het is het eerste puntje in een paradoxaal probleem en keer op keer op keer stoten (met name) GroenLinksers hun kop, omdat ze de plaat niet zien. De islam in GroenLinks is het Paard van Troje, want hoe blijven je progressieve thema's overeind als de bijvangst een conservatief-patriarchale vrouwonvriendelijke homoverachtende op religie gestoelde ideologie met Middeleeuwse denkbeelden is, waardoor niet iedereen er meer bijhoort? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de overgrote meerderheid van GroenLinks, op een mompeltje hier en een paar afvalligen daar na, geen stem blijkt te hebben en dus geen oplossing weet te vinden voor die halalworst die ze voor de neus wordt gehouden?

Hoe kán het toch dat niemand (behalve de kiezers dan) afstand durft te nemen van de normen, waarden en wetten van de islam - normen, waarden en wetten die in veel gevallen HAAKS staan op de vrijzinnige idealen waar wij (van GroenLinks) zogenaamd voor staan? Zijn ze allemaal zó bang om op de Linnaeusstraat te moeten slapen? Zo'n voorvechtster voor vrouwenrechten Lisa Westerveld, die een keer in een trein wordt lastiggevallen door PVV-horken en dat (terecht) met veel bombarie in de media blaast. Want die PVV'ers, dat zijn ons toch allemaal een vrouwenhaters. Maar loop voor de lol naar de deur van een willekeurige hoofdstedelijke moskee en wat staat er op het bordje van de hoofdingang? ALLEEN MANNEN. U weet dat GroenLinks strijdt voor Gendergelijkheid, maar dat heeft dus NIKS met feminisme te maken. Nogmaals: het is het Paard van Troje en ondertussen is Rutger Groot Wassink, een wandelende tak met de grootste vagina van Amsterdam, zo trots als een aap met zeven genderneutrale lullen op de bordjesloze toiletten op de Stopera. Het is maar net waar je prioriteiten liggen. En zo'n Westerveld, die is dus echt niet achterlijk en die ziet het heus wel. Maar ze loopt in de pas en ze houdt haar mond.

Je bent geen vrijzinnige feminist als je tof doet bij een antisemitische Hamas-demo. Je bent geen leuke activist als je actief was bij de Moslimbroederschap. Dat ligt dus niet aan Kauthar als persoon, want ze zal heus het beste voor hebben met het klimaat. Dat ligt ook niet aan je buurman, een moslim - hij bakt altijd van die lekkere koekjes en hij zegt je iedere avond glimlachend gedag. Het ligt aan het totaalplaatje, aan de optelsom Koran, Soenna, Hadith, aan de set denkbeelden over homo's, de normen en waarden en de suprematie van die ene God, de wetten, de ideeën van door de imam opgehitste jeugd, de opvattingen van Pakistanen die Geertje de keel door komen snijden. Door sociaal-culturele factoren, door haar opvoeding, door haar opleiding en door haar vriendjes is Kauthar wie ze is en in de islam is er voor haar - helaas - geen weg meer terug. Vraag dat maar eens aan Lale Gül. Kauthar is een wolf in wolfskleren, ideologisch verdwaald in het sprookjesbos, maar ze hoeft niet meer aan te kloppen op de deur van de Roodkapjes van GroenLinks. Ze is namelijk al binnen.

Neem nu een van de thema's van GroenLinks: "We strijden voor de emancipatie van en gelijke rechten voor gemarginaliseerde groepen en tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie." Iedereen is gelijk, iedereen hoort erbij, ook de islam en die arme moslims horen erbij, prima natuurlijk, maar wat nu als juist de islam een aantal gebruiken, gedragingen, normen en waarden kent waardoor NIET iedereen erbij hoort? Wat moeten we doen met de islam als vrouwen iets minder gelijk zijn dan de mannen? Wat moeten we doen met de islam als de gemarginaliseerde groepen, zoals de LHBTI'ers, er iets minder bijhoren dan de hetero's? Wat moeten we doen met de islam als we tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie zijn, maar wat nou als moslims superieur aan niet-geloven worden geacht en wat nou als vrouwen alleen door de zij-ingang naar binnen mogen?

Dan steken we onze kop in het zand en iedereen die daar wat van vindt maken we uit voor racist of islamofoob.

Wat de Sybrens en die andere beroepsstruisvogels echter niet snappen is dat juist zij, zodra de politieke islam en de FEMYSO-vriendjes van takkiya-bot Kauthar het daadwerkelijk voor het zeggen krijgen in dit land, als eerste van het gebouw gaan, en dan het liefst tongend met elkaar voor extra spectaculair effect. De islam doet namelijk niet aan zoete tekstjes als 'in diversiteit schuilt onze kracht' en 'trots kunnen zijn op wie je bent en wat je doet'. De islam heeft het niet zo op mannen die hand in hand lopen met andere mannen, de islam heeft het niet zo op meneren die eigenlijk mevrouwen (willen) zijn en de islam heeft het al helemaal niet op mensen die niet (meer) bij de islam willen horen. De islam is een expansieve patriarchale baardenziekte, immuun voor kritiek van binnenuit, immuun voor secularisatie (waar andere geloven wél aan sterven) en immuun voor spot en satire, want iedereen die te ver gaat komt op de Zwarte Lijst. Stukje bij beetje sterft de bereidheid om onze eigen normen en waarden te verdedigen uit en stukje bij beetje krijgt de islam meer grip op ons leven. Door de azaan, die één, twee, drie, vier, nee, VIJF keer per dag door de wijk galmt dat Allah de allerlangste pik heeft. Door zwemlessen alleen voor vrouwen, of zelfs alleen voor mannen. Door islamitische scholen, speciaal voor islamitische kindertjes. Door politie en burgemeesters, die gezellig gaan zitten iftarren in de salafistische moskee. Door de ramadan, dat welhaast een nationale feestdag is. Door de moskeeën, die bijna meer subsidie van de PvdA krijgen dan financiering uit de Golfstaten en Turkije.

Door de Diederik Ebbinges van deze wereld, die vinden dat je niet alles meer mag zeggen. Door de Youp van 't Heks van deze wereld, die bang zijn voor de dood. Door natte kranten als De Volkskrant, die netjes meebuigen met de imam. En door iedereen bij GroenLinks, door te buigen voor de politieke islam.