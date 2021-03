Nevin Özütok is Kamerlid voor GroenLinks en staat op nummertje 17 van de kandidatenlijst van haar partij. Best laag, voor een volksvertegenwoordiger die de afgelopen vier jaar alom respect verdiende met haar scherpe Kamervragen over [nog opzoeken, red.] en de welbekende motie-Özütok, die zorgde voor [misschien anders gewoon iets verzinnen, red.]. Dat vindt mevrouw Özütok zelf ook en nu heeft ze een interview gegeven aan platform Vrij Links met daarin best wel een BRISANTE uitspraak over de nummer 9 van haar partij, Kauthar 'Mediatraining' Bouchallikht. "Toen ik een gesluierde vrouw zo hoog op de lijst zag was mijn eerste gedachte dat ik het natuurlijker zou vinden om dat op de lijst van het CDA of de ChristenUnie te zien." Zeg. Wordt hier nu iemand op haar uiterlijk beoordeeld? Kunnen wij dit ergens melden bij een haatzaailoket? Of is hier iemand aan het woord die donders goed begrijpt waar een hoofddoek voor staat? "Later kwamen die beelden van demonstraties, haar relatie met Femyso en beschuldigingen dat er onder Femyso banden zijn met de Moslimbroeders." Ja, dat was wat hè. "Nou, als dat zou kloppen dan schrik ik daar natuurlijk van." Wij ook, eigenlijk. "Maar ze heeft gezegd niets te maken te hebben met dat gedachtengoed en ze heeft er afstand van genomen." LOL. Hier staan een hoop woorden, maar je moet wel een hele slechte Meulenhoff-vertaler zijn om daar 'we've got your back' in te lezen. En nu, Jesse? Heb je nu de back van Nevin ook? Of moet die het zelf maar uitzoeken?

