Oom Brendel heeft weer iets gevonden dus natuurlijk lezen we dan even mee.

GroenLinks #9 Kauthar, "Vanaf 03/21 'MoSliMinFiltrAnt' in de Tweede Kamer", wie kent d'r niet (dossier). Zat als dochter van de oprichter van de Nederlandse moslimbroederschap jaren in verschillende bestuursfuncties van de moslimbroederschap-jongerentak FEMYSO, maar heeft nooit iets gemerkt van de invloed van de moslimbroederschap. Ook in 2016 niet, toen ze te Istanbul deelnam aan de International Media Training van de Brits-Turkse moslimbroederschap-stichting Sinan Wren Foundation (SWF). En ook niet toen ze in 2019 (bovenstaande fragment ) terugkeerde als lid van de organisatie van dezelfde stichting voor dezelfde mediatraining.

Maar, even over die stichting dus. Sinds 2015 is SWF's voorzitter Turkse zakenman Murat Yasa, lid van de directieraad van het kunstmestconcern Gubretas. "Yasa was bestuurder bij drie organisaties uit het Turkse netwerk van de Moslimbroederschap. De bekendste hiervan is de Humanitarian Relief Foundation (IHH), een van de drijvende krachten achter de eerste Gazavloot. (...) Als vertegenwoordiger van dit AKP-netwerk bezocht Yasa in 2008 een grote pro-Hamas-conferentie in Damascus, schrijft onderzoeker Steven Merley in zijn rapport (pdf) over de Turkse bemoeienissen met de Gaza Flotilla’s van Hamas."

Maar daar eindigt het natuurlijk niet. "Sinds januari 2016 heeft SWF een vestiging in Londen. Deze wordt geleid door Ismail Jalisi en Faheem Mir. SWF UK staat geregistreerd op een adres waar diverse aan de Moslimbroeders en Hamas gelieerde bedrijven staan ingeschreven." Brendel belicht verder nog zes dwarsverbanden tussen de SWF en moslimbroederschap-makkers, maar wij geloven het inmiddels wel.

Blijft toch vreemd dat GroenLinks' seculiere Erdogan-critica Nevin Özütok hiervoor het veld moest ruimen en op een onverkiesbare plek is geparkeerd. Interview van gisteren met Jesse over de kwestie, na de breek!

Jesse over de kwestie