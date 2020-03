Hahaha Nevin Ozozootuktok HOU OP MET ONS HOOR. Boos om het woordje 'allochtoon'. En dan niet eens in de zin van 'Nevin Ozutok is een allochtoon', maar gewoon in de zin van 'Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst'. Het woordje 'allochtoon' valt niet eens in dat artikel. En zelfs áls dat al zou zijn is het gewoon klas 1 vmbo kader biologie. Dit is niveautje BIJ1 in de absolute overdrive. We verbazen ons echt helemaal nergens meer over bij die gozers van GroenLinks en we wachten rustig op een motie tot afschaffing van de kleuren bruin en zwart, maar dit is wel een verdrietig dieptepunt.

